رياضة | 11 لاعبا في القائمة السوداء بريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر 11 لاعبا في القائمة السوداء بريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب فلورونتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني في الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية. بيريز يسعى لتعويض إخفاقات الموسم الحالي حين لم ينجح أي من اللاعبين المستقدمين -الذين كلفوا الفريق نحو 300 يورو- في فرض وجودهم والظفر بمكانة أساسية.

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وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن الثنائي خاميس رودريجيز وجاريث بيل في مقدمة اللاعبين الذين يسعى بيريز للاستغناء عنهم بالإضافة المهاجم ماريانو دياز، وإبراهيم دياز، وألفارو أدريوزولا، ولوكا يوفيتش، وإيدير ميليتاو، والحارس ألفونسو أريولا ولوكا مودريتش، ومارسيلو، ولوكاس فاسكيز.