رياضة | نجم الزمالك السابق: صالح جمعة سينجح في القلعة البيضاء

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق: صالح جمعة سينجح في القلعة البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد واحد من نجوم الزمالك السابقين على سعادته في خالة نجح الفريق الأبيض في ضم صالح جمعة نجم النادي الأهلي.

وذكر أحمد صالح نجم الزمالك السابق أن النادي سيستفيد بشكل كبير من التعاقد مع صالح جمعة الفترة القادمة.

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وقال أحمد صالح في تصريحات تليفزيونية: "صالح جمعة لاعب كبير ولديه موهبة كبيرة ولديه إمكانيات تؤهله للنجاح في الزمالك إذا قرر النادي ضمه".

واضاف: "صالح جمعة يحتاج إلى استعادة تركيزه والرغبة في رد اعتباره بسبب إنه لا يشارك كثيراً مع الأهلي".