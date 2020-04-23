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رياضة | نيمار يتحدث عن توقف الدوري ويتجاهل برشلونة

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر يتحدث عن توقف الدوري ويتجاهل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أن قلق من التوقف الحالي لكرة القدم، بسبب .

 

وقال نيمار، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "أفتقد كرة القدم. عدم معرفة متى ستعود المباريات يثير قلقي.. أريد اللعب والتنافس مرة أخرى، أفتقد التواجد في سان جيرمان وزملائي في الفريق وكرة القدم".

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وأضاف: "متأكد أن الجماهير أيضًا ترغب في عودة الجميع إلى الملعب في أقرب وقت ممكن. أتمنى أن نرى هذا القرار قريبًا".

 

يذكر أن نيمار غادر فرنسا عقب قرار إيقاف النشاط، ويقضي فترة الحجر الصحي في البرازيل لكنه تجاهل الحديث عن عروض برشلونة لضمه في الميركاتو الصيفي.

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