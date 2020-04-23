رياضة | الخطيب يتدخل لإنهاء أزمة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر الخطيب يتدخل لإنهاء أزمة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للتدخل خلال الفترة المقبلة لحل أزمة رمضان صبحي نجم الفريق المعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

ويحاول الأهلي منذ فترة تجديد عقد صبحي مع الفريق أو شراء عقده بشكل نهائي نظرا لحاجة الفريق الشديدة له.

وسيعقد الخطيب جلسة مع رمضان صبحي خلال الساعات القادمة لحسم موقفه بشكل نهائي مع الفريق.

وتنتهي إعارة صبحي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري وكان اللاعب قد أكد على رغبته الشديدة في الاستمرار بالاحتراف بالخارج.