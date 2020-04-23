رياضة | أحمد موسى ينفي إصابته بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد موسى ينفي إصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى أحمد موسى مهاجم نادي النصر السعودي ما تردد في الفترة الأخيرة بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة الرياضية السعودية، تغريدة للاعب عبر حسابه الرئيسي على تويتر يؤكد خلالها أنه بخير وجميع أسرته كذلك.

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وكتب موسى: "كونوا أكثر حرصاً على تجنب الأخبار المزيفة عني أو عائلتي، وأتحدث هنا عن تلك التي تتعلق بعينة إيجابية حول فحوص فيروس كورونا، نحن نعزل أنفسنا لمدة 14 يوماً، وفقاً لما ينص عليه القانون، إذ أننا وصلنا إلى نيجيريا قادمين من السعودية، حافظوا على المسافة، وأبقوا بأمان".

وكان موسى غادر إلى العاصمة النيجيرية أبوجا على متن طائرة خاصة، أقلته وأفراد أسرته، بعد أن سمحت له إدارة النصر.

يذكر أن وزارة الرياضة السعودية أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا.