رياضة | عرض احتراف يوناني لضم نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر عرض احتراف يوناني لضم نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى واحد من نجوم نادي الزمالك عرض احتراف من الدوري اليوناني الممتاز لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأظهر نادي أولمبياكوس اليوناني اهتمام كبير بضم المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك في الصيف.

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ولكن كان قد أكد النادي الأبيض أنه ليس لديه النيه نهائيا في بيع بن شرقي في الصيف القادم نظرا لحاجة الفريق الشديدة له.

وقد شارك أشرف بن شرقي في ٢١ مباراة حتى الآن مع نادي الزمالك خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٩ أهداف وصنع ٥ أهداف آخرين.