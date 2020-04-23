رياضة | نجم برشلونة يعطل صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يعطل صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرتبط اسم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، بالعودة إلى برشلونة خلال الصيف المقبل.

وربطت عديد من التقارير دخول أكثر من لاعب برشلوني ضمن صفقة تبادلية لعودة نيمار إلى "كامب نو"، ومن أبرزهم عثمان ديمبلي وأنطوان جريزمان.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن هناك مخاوف لدى مسؤولي باريس سان جيرمان بشأن قبول دخول أحد اللاعبين لصفقة نيمار.

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وأشار إلى أن إدارة سان جيرمان تشكك في حالة ديمبلي، لأنه تعرض للكثير من الإصابات خلال فترة تواجده مع برشلونة.

وأوضح أن مسؤولي باريس يرون أن جريزمان لم يظهر بالمستوى المنتظر، منذ انتقاله من أتلتيكو إلى برشلونة مطلع الموسم الحالي.

يذكر أن العديد من التقارير تؤكد استحالة عودة نيمار إلى برشلونة، دون إقحام أكثر من لاعب في الصفقة التبادلية بين الناديين.