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الامارات | كوستا: ديبالا أفضل من كريستيانو رونالدو

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر الجناح البرازيلي دوغلاس كوستا أن المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا هو أفضل لاعب راهنا في فريقه يوفنتوس الايطالي الذي يضم افضل لاعب في العالم خمس مرات البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي حوار مباشر مع متابعيه على موقع «انستغرام»، قال كوستا: «افضل لاعب في يوفنتوس، هو باولو ديبالا. ثم بالطبع هناك رونالدو».

وقبل إصابته بفيروس المستجد مع شريكته، قدم ديبالا موسما جيداً مع «السيدة العجوز» فسجل سبعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة في 24 مباراة في «سيري أ»، وثلاثة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في سبع مباريات في دوري ابطال اوروبا.

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في المقابل، يتصدر رونالدو (35 عاما) ترتيب هدافي يوفنتوس ضمن الدوري مع 21 هدفا، ليحتل حامل اللقب صدارة الترتيب امام لاتسيو، قبل تعليق المنافسات الشهر الماضي بسبب فيروس «كوفيد-19».

وبعد قدوم رونالدو من الاسباني، تقلص حجم مشاركات كوستا (29 عاما)، لاعب بايرن ميونيخ الالماني السابق، في التشكيلة الاساسية للمدرب ماوريسيو سارّي.

ويحمل ديبالا (26 عاما) الوان «بيانكونيري» منذ 2015 واحرز معه لقب الدوري المحلي اربع مرات متتالية.
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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