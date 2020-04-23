الامارات | كوستا: ديبالا أفضل من كريستيانو رونالدو

شكرا لقرائتكم خبر عن كوستا: ديبالا أفضل من كريستيانو رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر الجناح البرازيلي دوغلاس كوستا أن المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا هو أفضل لاعب راهنا في فريقه يوفنتوس الايطالي الذي يضم افضل لاعب في العالم خمس مرات البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي حوار مباشر مع متابعيه على موقع «انستغرام»، قال كوستا: «افضل لاعب في يوفنتوس، هو باولو ديبالا. ثم بالطبع هناك رونالدو».

وقبل إصابته بفيروس كورونا المستجد مع شريكته، قدم ديبالا موسما جيداً مع «السيدة العجوز» فسجل سبعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة في 24 مباراة في «سيري أ»، وثلاثة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في سبع مباريات في دوري ابطال اوروبا.

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في المقابل، يتصدر رونالدو (35 عاما) ترتيب هدافي يوفنتوس ضمن الدوري مع 21 هدفا، ليحتل حامل اللقب صدارة الترتيب امام لاتسيو، قبل تعليق المنافسات الشهر الماضي بسبب فيروس «كوفيد-19».

وبعد قدوم رونالدو من ريال مدريد الاسباني، تقلص حجم مشاركات كوستا (29 عاما)، لاعب بايرن ميونيخ الالماني السابق، في التشكيلة الاساسية للمدرب ماوريسيو سارّي.

ويحمل ديبالا (26 عاما) الوان «بيانكونيري» منذ 2015 واحرز معه لقب الدوري المحلي اربع مرات متتالية.

