اخبار الرياضه

الامارات | نجم النصر السعودي ينشر صورة له مع عائلته في الطائرة.. وينفي إصابته بـ"كورونا"

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم النصر السعودي ينشر صورة له مع عائلته في الطائرة.. وينفي إصابته بـ"" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، النيجيري أحمد موسى، ما تردد في الفترة الأخيرة بشان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يؤكد خلالها أنه بخير وجميع أسرته كذلك. وكتب موسى :"كونوا أكثر حرصاً على تجنب الأخبار المزيفة عني أو عائلتي، وأتحدث هنا عن تلك التي تتعلق بعينة إيجابية حول فحوص فيروس كورونا. نحن نعزل أنفسنا لمدة 14 يوما، وفقا لما ينص عليه القانون، حيث أننا وصلنا إلى نيجيريا قادمين من . حافظوا على المسافة، وأبقوا بأمان".

وكان موسى غادر إلى العاصمة النيجيرية أبوجا على متن طائرة خاصة، أقلته وأفراد أسرته، بعد أن سمحت له إدارة النصر بذلك. وقام بنشر الصورة على حسابه في تويتر. يذكر أن وزارة السعودية أعلنت تعليق الأنشطة بسبب انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

 

 

 

 

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | نجم النصر السعودي ينشر صورة له مع عائلته في الطائرة.. وينفي إصابته بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا