الامارات | نجم النصر السعودي ينشر صورة له مع عائلته في الطائرة.. وينفي إصابته بـ"كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم النصر السعودي ينشر صورة له مع عائلته في الطائرة.. وينفي إصابته بـ"كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، النيجيري أحمد موسى، ما تردد في الفترة الأخيرة بشان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يؤكد خلالها أنه بخير وجميع أسرته كذلك. وكتب موسى :"كونوا أكثر حرصاً على تجنب الأخبار المزيفة عني أو عائلتي، وأتحدث هنا عن تلك التي تتعلق بعينة إيجابية حول فحوص فيروس كورونا. نحن نعزل أنفسنا لمدة 14 يوما، وفقا لما ينص عليه القانون، حيث أننا وصلنا إلى نيجيريا قادمين من السعودية. حافظوا على المسافة، وأبقوا بأمان".

وكان موسى غادر إلى العاصمة النيجيرية أبوجا على متن طائرة خاصة، أقلته وأفراد أسرته، بعد أن سمحت له إدارة النصر بذلك. وقام بنشر الصورة على حسابه في تويتر. يذكر أن وزارة الرياضة السعودية أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا.

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