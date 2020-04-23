شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العدل يعلن رحيله عن رئاسة قناة النادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن المنتج الفني محمد العدل رحيله رسمياً عن رئاسة قناة الأهلي في نهاية إبريل الجاري لظروف خاصة. وقال العدل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: لظرف خاص اضطر آسفا لترك موقعى هذا بنهاية هذا الشهر، مع تمنياتى بالتوفيق لمن يتولى المسؤولية بعدى». وأنهى «شكرا لمجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب، شكرا مجلس أمناء القناة، شكرا لشركة الأهلى للإنتاج الإعلامى على ثقتكم الغالية، والشكر موصول لجمهورنا ومشاهدى القناة، شكرا لمن دعمنا وشكرا لمن انتقدنا». كان الأهلي قد كلف محمد العدل في فبراير2019 بإدارة القناة مؤقتاً بعد وفاة خالد توحيد رئيس قناة الأهلي السابق بسبب أزمة صحية. واستمر محمد العدل في منصبه بعد انتهاء فترة التكليف التي حددها مجلس إدارة الأهلي بثلاثة أشهر. Advertisements يذكر أن شركة لايف حصلت على حقوق إدارة القناة بدلاً من شركة بريزينتيشن والتي أسند إليها مجلس الإدارة السابق حق الإدارة بعد استبعاده لشركة مسك التي كانت تتولى إدارة القناة منذ انطلاقها عام ٢٠٠٨ وحتى منتصف ٢٠١٦. الوضع في مصر

اصابات 3,659

تعافي 935

وفيات 276

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد العدل يعلن رحيله عن رئاسة قناة النادي الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.