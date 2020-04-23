شكرا لقرائتكم بطولة الكاراتيه تنطلق اليوم "أون لاين" بشكل تجريبى فى الدقهلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انطلقت اليوم منافسات بطولة الكاراتيه أونلاين والتي يتم تنفيذها بشكل تجريبي بمحافظة الدقهلية ، في ضوء توجه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نحو التحول الرقمي للبرامج والمشروعات المختلفة.

تأتى بطولة الدقهلية للكاراتيه مكملة لتجربة سابقة في محافظتى أسوان وجنوب سيناء ويتم تنفيذها بالكامل أونلاين من خلال مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع منطقة الدقهلية للكاراتيه.

ويشارك في البطولة عدد 24 لاعب ولاعبة، بالإضافة إلى عدد 5 من الابطال متحدى الإعاقة، وتتم المنافسات أون لاين من خلال التصوير المباشر من المنزل.

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من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تتوجه نحو التحول الرقمي لبرامجها ومشروعاتها المختلفة ودعوة المواطنين لممارسة الرياضة بالبيت من خلال مبادرات وحملات ومسابقات متنوعة في ضوء الإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد" ، مشيراً إلى تكليف مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات بالعمل على تنفيذ الأنشطة والبرامج إلكترونياً تطببقاً لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة.

وعقد علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة الدقهلية اجتماعا أمس ، بحضور أحمد علام وكيل الرياضة، والدكتور طارق باشا وكيل الشباب، والدكتور أيمن ربيع معاون وكيل الوزارة لشئون الرياضة، والمهندس سيد الصفطاوي رئيس منطقة الكاراتية، والدكتور عباده الجزار معاون الوزير والذى شارك بالاجتماع عن طريق الفيديو كونفرانس لبحث الاستعدادات لتنظيم البطولة.

ومن جانبه أكد علاء الشربينى وكيل الوزارة فى بيان له ، أن البطولة يتم تنفيذها لأول مره أون لاين فى ضوء الإجراءات الإحترازية التى قررها رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بتعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم وضع جدول زمنى للبطولة والتصفيات لكل إدارة، والتى ستبدأ غدا الخميس بإدارة شباب ميت غمر وسيقوم بالتحكيم الحكم الدولي أحمد نور الهادي رئيس لجنة الحكام وبمشاركة 40 لاعب ولاعبه وعناصر من ذوى الهمم على مستوى المحافظة.