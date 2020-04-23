شكرا لقرائتكم الخطيب يجتمع بأمير توفيق لبحث ملف الصفقات الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما يبحث الخطيب موقف المُعارين والعروض التى تلقوها وكذلك مستجدات المفاوضات مع اللاعبين الذين يرغب النادي خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.
كما يعقد محمود الخطيب جلسة مع لجنة التخطيط للكرة بالنادى خلال الأيام المقبلة، من أجل مناقشة عدة ملفات كروية مهمة يأتى فى مقدمتها تعديل عقود بعض اللاعبين، وكذلك تجديد البعض الآخر أمثال مروان محسن بجانب متابعة ملف الصفقات الجديدة التى يحتاجها الفريق في ميركاتو الصيف المقبل.
ومن المقرر أن يبحث الخطيب كذلك مع اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو ترتيبات فريق الكرة للفترة المقبلة التى يتوقف فيها النشاط الرياضى فى العالم جراء وباء كورونا.
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