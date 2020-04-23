شكرا لقرائتكم رئيس اتحاد الملاكمة يعلن مواعيد العمل خلال شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس إتحاد الملاكمة على إلتزام الإتحاد بالعمل 4 ساعات فقط يومى السبت و الأثنين من كل اسبوع من الـ 11 صباحا و حتى الـ 3 عصرا .

و أشار غنيم إلى تقليل عدد موظفين الإتحاد إتباعا لتعليمات الدولة فى يومين العمل فى ظل تعليق جميع الانشطة فى الوقت الحالى الخاصة بالبطولات .

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و قال غنيم أن الإتحاد ملتزم فى شهر رمضان بالعمل يومين فى الإسبوع فقط يومى السبت و الأثنين بعدما كان قد قرر مسبقا العمل يوم السبت فقط ، كإجراء إحترازى لوقاية الموظفين من فيروس كورونا المستجد إتباعا لتعليمات الدولة .

وقال رئيس اتحاد الملاكمة إن الشهر الماضى شهد تطبيق نظام الروتيشن على العاملين والموظفين بالاتحاد للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أنه تم تقسيم العمل والموظفين لتقليل عدد المتواجدين فى مقر الاتحاد لاتباع تعليمات الدولة ورئاسة الوزراء.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات