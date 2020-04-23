شكرا لقرائتكم ماذا قدم الأهلى والوداد قبل موعدهما بنصف نهائى دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صراع مثير يجمع الأهلى مع نظيره الوداد المغربي في قبل نهائي دوري الأبطال الأفريقي سعيا للوصول لعرش القارة الأفريقية حيث يفتش المارد الأحمر عن تاسع القابه لزيادة غلة رصيده في البطولة التي يعد الاكثر تتويجا بألقابها بينما يسعي بطل المغرب لخطف الأميرة الأفريقية مجددا .

ويواجه الأهلى نظيره فريق الوداد المغربى، بينما الزمالك يقابل الرجاء المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وعلى مستوى الكونفدرالية، يلعب بيراميدز مع حوريا الغينى.

وقبل توقف المسابقات الأفريقية والمحلية خوفا من تفشي وباء كورونا القاتل جمعت الأهلي والوداد المغربي ارقام مميزة سواء علي الصعيد المحلي أو الافريقي

تأهل الأهلي لملاقاة الوداد المغربي بعد أن تخطي عقبة صن دوانز بطل جنوب افريقيا ولعب المارد الأحمر ستة مباريات حصد ١١ نقطة وسجل ٧ أهداف وتلقت شباكه ٤ أهداف ويعد حسين الشحات نجم الفريق هو الهداف برصيد ٥ أهداف

فيما يحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد ٤٩ نقطة بعد أن لعب ١٧ مباراة سجل ٤٦ هدفا وتلقت شباكه ٤ أهداف ولم يهزم وتعادل في مباراة وحيدة ومازال لديه لقاء مؤجل

وعلي نفس الوتيرة لعب الوداد المغربي ٦ مباريات بدوري أبطال أفريقيا حصد ٩ نقاط وسجل لاعبيه ١٠ أهداف وتلقت شباكه ٦ أهداف ويعد ايوب الكعبي هو هداف الفريق برصيد ٣ أهداف.

وعلي صعيد الدوري المغربي يتربع الوداد علي الصدارة برصيد ٣٣ نقطة من ١٥ مباراة حيث سجل ٢٧ هدف وتلقت شباكه ١٢ هدف .

وأصدر الكاف بيانا رسميا جاء نصه: "فى ضوء المخاوف المتزايدة والطبيعة المتطورة بشأن فيروس كورونا وسط الإغلاق فى معظم البلدان، قررت لجنة الطوارئ فى كاف تأجيل المباريات التالية حتى إشعار آخر:

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- مجموع مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية: مباراة الذهاب فى الفترة من 1-3 مايو و 8-10 مايو 2020 .

- تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA: من المقرر فى البداية من 1 إلى 3 مايو ومن 15 إلى 17 مايو 2020

سيتم الإعلان عن جدول جديد فى الوقت المناسب.

وفى الوقت نفسه، تراقب CAF الوضع عن كثب وتعمل مع السلطات ذات الصلة مثل منظمة الصحة العالمية بشأن تأثير الفيروس على القارة.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقى حدد الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل لإقامة دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

ويواجه الأهلى نظيره فريق الوداد المغربى، بينما الزمالك يقابل الرجاء المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وعلى مستوى الكونفدرالية، يلعب بيراميدز مع حوريا الغينى.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، فى توقف جميع المسابقات المحلية والقارية، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.