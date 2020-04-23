شكرا لقرائتكم الاتحاد ينهى أزمة مستحقات لاعبيه بعد الاتفاق على خصم 5% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أنهى مجلس إدارة الإتحاد السكندرى أزمة المستحقات المالية للاعبين بعدما اتفق معهم على خصم 5% من مستحقاتهم المالية والإبقاء على الـ25% المقررة كنسبة مشاركة حتى معرفة موقف الدورى سواء بالإستمرار أو الإلغاء .
كما أنهى المدير الإدارى للإتحاد السكندرى عبد الجليل إمام الـ5% المتبقية من قيمة عقود اللاعبين بجدولتها على خمس أشهر يحصل كل لاعب بداية من الشهر المقبل على قسط 1 % من قيمة عقده .
وقام عبدالجليل إمام بالذهاب إلى اللاعبين فى منازلهم ووقع كل منهم على كافة الأوراق الدالة على إنهاء أزمة المستحقات بشكل نهائى .
من ناحية أخرى يرغب مسئولو الاتحاد السكندرى فى مواصلة التفاوض مع الزمالك، حول الحصول على خدمات الإيفوارى رزاق سيسيه، جناح الفريق الأبيض المعار لزعيم الثغر، بشكل نهائى، بشرط أن تقوم إدارة الزمالك بتخفيض المتطلبات المالية للصفقة من أجل مواصلة التفاوض حول إتمامها فى الفترة المقبلة، لرغبة جهاز الفريق السكندرى فى استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق بعدما رحب بذلك.
وأصبح الإيفوارى رزاق سيسيه، الورقة الرابحة لمسئولى قلعة ميت عقبة، من بين اللاعبين المُعارين من القلعة البيضاء، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تلقى اللاعب أكثر من عرض خلال الفترة الماضية، حيث أعلن مرتضى منصور، رئيس النادى الأبيض، عن تلقى اللاعب عرضًا بقيمة 2.5 مليون يورو، ثم تم رفعه إلى 3 ملايين يورو، قائلاً: "وأنا طلبت 4 ملايين من الشركة".
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