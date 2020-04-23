شكرا لقرائتكم 3 اسباب تمنع الأهلى من التفاوض الجاد لضم طاهر محمد طاهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويُعد طاهر محمد طاهر واحداً من اللاعبين المُرشحين للأهلي خلال ميركاتو الصيف المقبل لكن التفاوض معه لا يسير بُخطى ثابتة ولا يعدو كونه اقتراح من جانب البعض داخل إدارة القلعة الحمراء.
وعلم "الخليج 365" أن إدارة الاهلي ترفض الدخول في مفاوضات جادة لضم طاهر محمد طاهر لعدة أسباب يأتي في مقدمتها أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يُفضّل ضم "جناح" أجنبي بجانب أن موقف رمضان صبحي لاعب الفريق المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزي مازال مُعلق وقد يستمر اللاعب في الأهلي ولا يعود لأوربا.
وتابع مصدر في القلعة الحمراء : حال نجاح مفاوضات الاهلي لشراء رمضان صبحي نهائياً من هيدرسفيلد سيكون من الصعب شراء طاهر محمد طاهر من المقاولون.
وأوضح المصدر أن هناك محاولات أيضاً لضم جناح أجنبي وتم ترشيح أكثر من لاعب أجنبي في هذا المركز أبرزهم الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي وأن كان تمسك صن داونز بلاعبه سيُصعّب من محاولات ضم اللاعب الأورجوياني الذى يلقي إشادة قناعة تامة لدى الجميع في الاهلي.
على صعيد متصل اعترف خالد علي المنسق الإعلامي لفريق صن داونز أن الأهلي يرغب في ضم الأورجوااني جاستون سيرينو وهو ما كشف عنه "اليوم السابع" مؤخراً موضحاً أن مسئولين في القلعة الحمراء تواصلوا مع النادي الجنوب أفريقي للحصول على خدمات اللاعب خلال انتقالات الصيف المقبل.
وقال خالد على فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير مساء أمس الثلاثاء: الأهلى سلك الطرق الشرعية للتعاقد مع سيرينو إلا أن إدارة نادي صن داونز والمدير الفني موسيماني رفضا تماما الاستغناء عن اللاعب في الموسم المقبل، لأنه محور أداء الفريق ورغبة إدارة النادى فى حصد دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل، موضحاً أن اللاعب مرتبط بعقد لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل بعد تجديد عقده مؤخراً.
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