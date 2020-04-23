شكرا لقرائتكم المصرى يتلقى عرضا تونسيا لضم محمود وادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى مسئولو المصرى عرضا تونسيا لمهاجم الفريق محمود وادى من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة فى ظل المردود الجيد الذى يقدمه اللاعب مع النادى الساحلى منذ قدومه .

وارتبط اسم محمود وادى بالإنتقال للزمالك فى الميركاتو الصيفى نظرا لرغبة مسئولى الأبيض فى تدعيم هجوم الفريق نظرا لعدم وجود سوى مصطفى محمد كمهاجم صريح

من جانبه تحفظ مجلس إدارة المصرى البورسعيدى على العرض مؤكدين أنه لا نية مطلقا فى الإستغناء عن أى لاعب خلال الفترة الحالية إلا بعد ازمة القيد بشكل نهائى والسماح من جديد للنادى بالتعاقد مع لاعبين جدد خاصة وأنه لا يوجد اى لاعب عقده سينتهى بنهاية الموسم الجارى .

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من ناحية اخرى يبحث طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى عن حارس مرمى كفء بقطاع الناشئين بالنادى من أجل تصعيده للتدريب مع الفريق الكروى بعد العودة للتدريبات من جديد حال الاستقرار على عودة الدورى.

كان اتحاد الكرة قرر إيقاف المسابقة لنهاية الشهر الجارى بعد قرار مجلس الوزراء بسبب تفشى وباء كورونا القاتل الذى أصاب العالم بأكلمه.

وقد أدى عدم وجود حارس بديل كفء بالمصرى خلفا لأحمد مسعود الحارس الأساسى الذى داهمته الإصابة لتوديع الفريق البورسعيدى للكونفيدرالية على يد نهضة بركان المغربى بسبب الأخطاء التى وقع فيها أحمد عبد الفتاح الحارس البديل.