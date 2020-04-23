شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى وكوكا ينافسان كهربا والنقاز.. 10 نجوم لمسلسل الهروب الكروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الهارب" لقب انتشر فى الآونة الأخيرة بالوسط الرياضى المصرية، ولازم بعض اللاعبين الذين قرروا ترك أنديتهم والرحيل عنها.ويعد آخر اللاعبين الذين أطلق عليهم لقب "الهارب" هو التونسى حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق، الذى قرر فسخ تعاقده مع النادى الأبيض في ديسمبر الماضى معلنا عدم تقاضى راتبه منذ أكثر من 3 أشهر.

وسبق النقاز العديد من اللاعبين الذين تم إطلاق عليه لقب "الهارب" في الكرة المصرية وهو ما نستعرضه في هذا التقرير..

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وكان التونسي حمدى النقاز قد رفض فكرة اتهامه بالهروب من الفريق الأبيض بعد إقدامه على خطوة فسخ تعاقده بعد اتهمه إدارة الزمالك بعدم الالتزام بسداد المستحقات المالية.

وقال النقاز، "ليس هناك لاعب دولي يهرب من فريقه، هناك فرق بين الهروب وفسخ التعاقد، بسبب إخلال الطرف الآخر ببنوده".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر حكما لصالح النقاز في قضية ضد الزمالك، حيث ألزم مسؤولو الفيفا النادي الأبيض بدفع مبلغ مليون و300 ألف دولار للنقاز، وإلا سيتم حرمان الزمالك من القيد لثلاث فترات.