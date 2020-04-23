شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض صرف شيكات الـ50 ألف جنيه لأندية القسم الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة صرف شيكات الدعم وقدرها 50 ألف جنيه لأندية القسم الرابع، واكتفت بالصرف لأندية القسمين الثانى والثالث فقط.

وأنهى اتحاد الكرة اللغط الدائر بين الأندية حول قيمة الدعم المالى المخصص لها، وقررت اللجنة الخماسية صرف شيكات بقيمة 50 ألف جنيه لأندية القسمين الثانى والثالث، على أن تتسلم الأندية الشيكات على دفعات، بينما أجلت اللجنة الخماسية صرف شيكات أندية القسم الرابع لوقت لاحق قبل أن ترفض اللجنة الصرف لها.

وكانت أنباء متضاربة وصلت الأندية حول قيمة الدعم المخصص لها من جانب الجبلاية، حيث ترددت أنباء عن حصول أندية القسم الثانى على 70 ألفا و50 ألفا للثالث و30 ألفا للرابع، قبل أن يصل مندوبو الأندية للجبلاية ويتأكدوا من تخصيص شيكات متساوية لأندية القسمين الثانى والثالث بقيمة 50 ألف جنيه، بينما تم تأجيل البت فى مصير شيكات القسم الرابع.

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من ناحية أخرى، قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، تخفيض رواتب مدربى المنتخبات الوطنية فى المرحلة الحالية فى ظل تعليق النشاط الكروى بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، من ناحية، ومن ناحية أخرى كى يتم الاستفادة من المبالغ التى سيتم تخفيضها لدعم أندية القسمين الثالث والرابع التى تعانى من أزمات مالية طاحنة بعد توقف النشاط.

وحرص جهاز المنتخب الوطنى الأول، بقيادة حسام البدرى، على المشاركة المجتمعية للمساهمة فى رفع العناء عن كاهل الأسر المتضررة من الظروف الصعبة الطارئة بالبلاد بسبب فيروس كورونا، وتحمل جهاز المنتخب تكاليف 120 أسرة من متضررى تلك الأحداث.

كما وافقت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عمرو الجناينى، على تخفيض راتب حسام البدرى بنسبة 25‎% بناءً على طلبه‎‎ لحين انتهاء الأزمة الحالية وعودة النشاط الرياضى الكروى بعد تخطى البلاد لتلك الظروف الصعبة.

وعلى نفس الوتيرة، قرر جهاز المنتخب الوطنى الأولمبى بقيادة شوقى غريب المدير الفنى المساهمة فى دورهم المجتمعى بكفالة 500 أسرة فى مبادرة "تحدى الخير" و100 أسرة فى مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، وذلك تماشيًا مع الظروف التى تمر بها البلاد فى مكافحة تفشى فيروس كورونا.