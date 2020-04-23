شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبدالملك يستقبل رمضان بفانوس وشعار الزمالك وجلابية بيضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك الأسبق، الشعب المصرى بحلول شهر رمضان الكريم عبر تطبيق تيك توك، وظهر مع الفوانيس بجانب علم الزمالك ومرتديا جلباب ابيض .

ودفعت فترة العزل المنزلى بسبب تفشى فيروس كورونا، وعدم خروج الكثيرين من بيوتهم، أحمد عيد عبد الملك لدخول عالم "تيك توك" للفيديوهات القصيرة، ونشر مجموعة من مقاطع الفيديو مع أسرته، ومنها مقطع ساخر مع ابنته تفاعل معه الكثيرون.

وقدم عبد الملك فيديوهات مع ابنته وفيديو آخر يؤكد فيه أن هذا الحساب هو الحساب الرسمى له على موقع "تيك توك".

وأعلن أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، موافقته على ترشيحه من زميله طارق حامد ردا على دعوة سعد سمير، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول.

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وقال أحمد عيد عبد الملك عبر فيديو بثه عبر حسابه الرسمى على إنستجرام "قبلت دعوة طارق حامد وهتكفل خلال شهر بمصاريف 30 أسرة متضررة من كورونا، وبرشح محمد أبو جبل وحسين الشحات وهانى حتحوت وأحمد حسام ميدو".

وكان سعد سمير لاعب الأهلى قد أطلق مبادرة للتكفل بعدد من الأسر المحتاجة والمتضررة من انتشار فيروس كورونا فى البلاد، وقال سعد سمير فى فيديو بثه عبر صفحته على تويتر، إنه اتفق مع إحدى الجمعيات الخيرية على التكفل بأكبر عدد من الأسر من كل لاعب على أن تكن البداية بـ20 أسرة.

وأوضح سعد أنه يتحدى زملاءه فى الأهلى والزمالك كل من وليد سليمان وشريف إكرامى ومحمود تريزيجيه وكريم نيدفيد ومحمود علاء وطارق حامد.