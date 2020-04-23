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شكرا لقرائتكم خبر عن كرة القدم في رمضان (2).. صاروخية عبد الحفيظ تمزق الشباك التونسية وتصل بالأهلي لنهائي أفريقيا والان مع التفاصيل
الخميس 23 أبريل 2020
يواصل موقع " الخليج 365 " تقرير كرة القدم في رمضان والذي نسلط فيه الضوء على أبرز المباريات التي أقيمت في شهر رمضان المبارك.
وكانت الحلقة الاولى قد تناولت مباراة مصر ضد زيمبابوي التي أقيمت في تصفيات مونديال 1994 وشهدت إلقاء الطوبة الشهيرة على مدرب الضيوف ما جعلها تعاد.
وفي السطور التالية نسلط معكم في الحلقة الثانية الضوء على ملحمة تاريخية عاد فيها الأهلي المصري من ملعب رادس بتعادل إيجابي وصل به إلى نهائي أبطال أفريقيا 2001 .
سيد عبد الحفيظ يقود الأهلي لنهائي دوري أبطال افريقيا 2001
المباراة لُعبت في شهر رمضان من العام 2001 حيث واجه الأهلي فريق باب سويقة الترجي الرياضي التونسي لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا .
وأقيم اللقاء في توقيت إفطار المغرب خاصةً أن مصر وتونس بينهما فارق توقيت كبير ما جعل الجمهور المصري يقوم بتحضير إفطاره على المقاهي والكافيهات وكانت أهمية المباراة في أن الذهاب إنتهى بالتعادل السلبي في القاهرة.
ووصل الخوف إلى القلوب الأهلاوية بسبب تقدم الفريق التونسي بهدف مقابل لا شيء وتبقى على نهاية المباراة خمسة عشر دقيقة فقط قبل أن تأتي الدقيقة السادسة والسبعين لتشهد إنفجار في المقاهي المصرية.
سيد عبد الحفيظ يلمح تقدم حارس مرمى فريق نادي الترجي ويقرر إرسال تصويبة قوية ورائعة بعيدة المدى مزقت الشباك التونسية وأحدثت إنفجار في جميع المنازل والكافيهات المصرية.
ووصل الأهلي بهذا التعادل إلى المباراة النهائية والتي حصد بعدها لقب البطولة على حساب فريق نادي صن داونز الجنوب إفريقي.
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