الامارات | بالفيديو: قرعة الحجر المنزلي تسفر عن غسيل رونالدو للصحون

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: قرعة الحجر المنزلي تسفر عن غسيل رونالدو للصحون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر اللاعب البرازيلي رونالدو نازاريو مقطع فيديو طريف على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء التزامه بفترة الحجر المنزلي، انتهى بقيامه بالواجبات المنزلية وغسيله للصحون. وأجرى رونالدو قرعة للواجبات المنزلية التي سيتم فرضها على كل فرد من أفراد المنزل، إذ أسفرت القرعة عن قيامه بغسيل الصحون. وظهر اللاعب البرازيلي في نهاية الفيديو أثناء التزامه بالقرعة، وغسله للصحون. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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