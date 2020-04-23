الامارات | لاعب العين السابق: أحببت اللعب تحت قيادة كوزمين وتعلمت الكثير من زلاتكو

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب العين السابق: أحببت اللعب تحت قيادة كوزمين وتعلمت الكثير من زلاتكو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب فريق العين وشباب الأهلي السابق، الدولي الغاني أسامواه جيان أن الفترة التي قضاها في صفوف "الزعيم"، تحت قيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين كانت من ضمن الأفضل في مسيرته. وتابع في مقابلة مع قناة "3 سبورت" الغانية: أحببت اللعب تحت قيادته، لكنني كذلك تعلمت الكثير من المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه سيتجه للعمل كمدرب بعد الاعتزال لأن لديه ما يكفي من الشغف والأفكار التدريبة التي ستعينه في عمله. وقال جيان : "يجب أن أجمع بين كل شيء، بين الشغف والتدريب".

وكان اللاعب الغاني، خلال أربع سنوات مع فريق العين بداية من عام 2011، سجل 128 هدفا في 123 مباراة، وساعد "الزعيم" على تحقيق لقب الدوري في ثلاثة مواسم بجانب كأس رئيس الدولة وكأس السوبر، كما فاز بلقب هدف الدوري في ثلاث مواسم، وكان هدافاً لمسابقة دوري أبطال آسيا في عام 2014.

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وأشار جيان الذي لعب تحت قيادة أولاريو في شباب الأهلي إلى أن العمل تحت قيادة كوزمين وزلاتكو في دوري الخليج العربي كان له تأثير كبير على شخصيته، وهو ما جعله يرغب في الانتقال إلى التدريب بعد نهاية مشواره كلاعب، إذ أنه حالياً بدون ناد بعد أن استبعده نادي نورث إيست يونايتد في الدوري الهندي الممتاز من القائمة بسبب الإصابة.

واعتبر اسامواه جيان أن لديه ما يكفي من القدرات لأن يصبح مدرباً، وقال: "بصراحة سأحاول أن أحصل على رخصة في التدريب لأن لدي ما يكفي من الذكاء، الذي يمكن أن يساعدني في مجال التدريب، بالنسبة لي أعرف كيف أتدرب، أعتقد بأنني سأكون مدرباً جيدًا جدًا لكني سأكون بحاجة إلى متابعة العمل المتواصل".