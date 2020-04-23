غالياني: اندية كثيرة ستعلن افلاسها بعد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

اكد ادريانو ​غالياني​ الذي اشتهر في ميلان ويعمل حاليا في مونزا ان اندية كثيرة ستعلن افلاسها بسبب التوقف الاضطراري من جراء انتشار فيروس كورونا ولتوقف الايرادات لها مما يعجل من اعلان هذا القرار.

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وقال غالياني: انا قلق جدا على الوضع الاقتصادي العالمي عموما وفي عالم كرة القدم خصوصا.

واضاف: الخسائر من جراء عدم تحصيل ارباح النقل التلفزيوني والضرائب ورواتب اللاعبين يجعلون الامر كارثيا ويهددون باشهار افلاس عدد كبير من الاندية.

وانهى حديثه بالقول: هناك اندية كثيرة تعاني من هذه المشكلة فلننظر الى ملعب برشلونة الذي كان يستقبل فوق ال 80 الف مشجع في بعض المباريات ومدينة طوكيو الاولمبية التي كانت تستعد لاستقبال الملايين كل ذلك ينبىء بمستقبل اسود.