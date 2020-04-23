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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غالياني: اندية كثيرة ستعلن افلاسها بعد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020
اكد ادريانو غالياني الذي اشتهر في ميلان ويعمل حاليا في مونزا ان اندية كثيرة ستعلن افلاسها بسبب التوقف الاضطراري من جراء انتشار فيروس كورونا ولتوقف الايرادات لها مما يعجل من اعلان هذا القرار.
وقال غالياني: انا قلق جدا على الوضع الاقتصادي العالمي عموما وفي عالم كرة القدم خصوصا.
واضاف: الخسائر من جراء عدم تحصيل ارباح النقل التلفزيوني والضرائب ورواتب اللاعبين يجعلون الامر كارثيا ويهددون باشهار افلاس عدد كبير من الاندية.
وانهى حديثه بالقول: هناك اندية كثيرة تعاني من هذه المشكلة فلننظر الى ملعب برشلونة الذي كان يستقبل فوق ال 80 الف مشجع في بعض المباريات ومدينة طوكيو الاولمبية التي كانت تستعد لاستقبال الملايين كل ذلك ينبىء بمستقبل اسود.
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