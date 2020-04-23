تأجيل جديد لأولمبياد 2020 سيكون مستحيلا بحسب المنظمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

لا يمكن تأجيل ​أولمبياد طوكيو 2020​ مرة أخرة بعد صيف 2021 والذي فرضه تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكر الخميس رئيس اللجنة المنظمة.



قال ​يوشيرو موري​ ان فكرة تأجيل ​الالعاب الاولمبية​ بعد موعدها الجديد في 23 تموز/يوليو 2021 "غير واردة قطعا"، بحسب ما أشارت وكالة كيودو للانباء.

تابع: "أيضا بالتفكير في الرياضيين والقضايا المتعلقة بادارة الالعاب، من الصعب تقنيا تأخيرها لمدة عامين".

وكشف موري انه طرح فكرة تأجيل الالعاب لسنتين على رئيس الوزراء شينزو آبي، لكن "رئيس الوزراء قرر ان التأجيل لسنة هو المسار الصحيح".

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واضطر المنظمون اليابانيون تحت ضغط كبير من الرياضيين، الاتحادات الرياضية ثم اللجنة الاولمبية الدولية الى تأجيل الالعاب في آذار/مارس الماضي لمدة سنة.

ويرى المنظمون والمسؤولون اليابانيون ان تأجيل الالعاب سيكون فرصة لتظهير انتصار البشرية على فيروس "كوفيد-19"، لكن بدأت تساؤلات تطرح عما اذا كانت فترة التأجيل لسنة كافية أم لا.

وانتقد خبير ياباني مطلع هذا الاسبوع رد فعل البلاد في مواجهة فيروس كورونا محذرا انه "متشائم جدا" من امكانية اقامة الالعاب في 2021.

قال كنتارو ايواتا استاذ الامراض المعدية في جامعة كوبي "لكي أكون صريحا معكم، لا اعتقد ان اقامة الاولمبياد ستكون واردة العام المقبل". واشار الى ان الفيروس يحتاج لاحتوائه ليس من قبل اليابان فحسب بل من كل دول العالم.

وطرق الفيروس باب اعضاء اللجنة المنظمة التي اشارت الاربعاء الى ان احد الاشخاص في الثلاثينيات من عمره ظهرت نتائج اختباراته ايجابية.

ولا شك بان تأجيل الالعاب فرضت تغييرات لوجستية كبيرة ونفقات اضافية على المنظمين. نقلت كيودو عن موري ان حفلي الافتتاح والختام سيطرأ عليهما "مراجعات جذرية" لتقليص النفقات، مضيفا ان المنظمين طالبوا مخرجي الحفلين تضمين رسائل حول ازمة فيروس كورونا.