- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقارير: عودة نيمار الى برشلونة معقدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020
كشفت تقارير صحف اسبانية، عن تطور جديد بشأن عودة البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان إلى برشلونة خلال الصيف المقبل.
وربطت العديد من التقارير دخول أكثر من لاعب من النادي الكتالوني ضمن صفقة تبادلية لعودة نيمار إلى "كامب نو"، ومن أبرزهم عثمان ديمبلي وأنطوان غريزمان.
وبحسب برنامج "الشيرينغيتو" الإسباني، فإن ادارة النادي الفرنسي لديها مخاوف بشأن قبول دخول أحد اللاعبين ضمن صفقة نيمار.
وأشار إلى أن ادارة البي اس جي تشكك في حالة ديمبلي الذي تعرض للعديد من الاصابات، بالاضافة الى تراجع مستوى الفرنسي غريزمان منذ قدومه للبلوغرانا قادماً من اتلتيكو مدريد.
يذكر أن العديد من التقارير تؤكد استحالة عودة نيمار إلى برشلونة، دون إقحام أكثر من لاعب في الصفقة.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير: عودة نيمار الى برشلونة معقدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.