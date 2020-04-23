تقارير: عودة نيمار الى برشلونة معقدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

كشفت تقارير صحف اسبانية، عن تطور جديد بشأن عودة البرازيلي الدولي ​نيمار​ دا سيلفا نجم باريس ​سان جيرمان​ إلى ​برشلونة​ خلال الصيف المقبل.



وربطت العديد من التقارير دخول أكثر من لاعب من النادي الكتالوني ضمن صفقة تبادلية لعودة نيمار إلى "كامب نو"، ومن أبرزهم عثمان ديمبلي وأنطوان غريزمان.

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وبحسب برنامج "الشيرينغيتو" الإسباني، فإن ادارة النادي الفرنسي لديها مخاوف بشأن قبول دخول أحد اللاعبين ضمن صفقة نيمار.

وأشار إلى أن ادارة البي اس جي تشكك في حالة ديمبلي الذي تعرض للعديد من الاصابات، بالاضافة الى تراجع مستوى الفرنسي غريزمان منذ قدومه للبلوغرانا قادماً من اتلتيكو مدريد.

يذكر أن العديد من التقارير تؤكد استحالة عودة نيمار إلى برشلونة، دون إقحام أكثر من لاعب في الصفقة.