شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ساعات ويقرر الاتحاد الاوروبي مصير عدد من الدوريات الاوروبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020 اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان اللجنة التنفيذية في ​الاتحاد الاوروبي لكرة القدم​ ستجتمع اليوم الخميس 23 نيسان 2020 من اجل البحث بشأن موعد اعادة اطلاق الدوريات الاوروبية الخمسة الكبرى، واضافت الصحيفة ان اللجنة التي ستجتمع برئاسة رئيس الاتحاد الاوروبي ​الكساندر سيفيرين​ سيحدد موعد اطلاق الدوريات او الغائها، كما سيجري تحديد مصير مباريات ​دوري ابطال اوروبا​ و​الدوري الاوروبي​.

ولفتت الصحيفة الى انه وعلى الرغم من ان عدد من الدوريات قد تتجه الى الانطلاق خلال الفترة القادمة تبقى الامور معلقة بايدي الحكومات، واذا ما كانت ستسمح باطلاق هذه الدوريات، علماً ان الدوري الالماني لكرة القدم كان قد حدد موعداً لاعادة الحياة الى الملاعب.

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