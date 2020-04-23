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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الانكليزي يقرر الاستغناء عن نيفيل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020
اكد الاتحاد الانكليزي لكرة القدم ان مدرب منتخب السيدات فيل نيفيل سيتك منصبه عند انتهاء عقده اي حزيران من العام المقبل 2021.
نيفيل الذي تولى المسؤولية منذ 2018 لن يخوض غمار اليورو المقبلة التي ستسقبلها انكلترا نفسها من 7 تموز وحتى 1 اب من العام 2022 بعد ان تم تاجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.
واتى قرار الاتحاد الانكليزي بسبب النتائج المهزوزة التي حققها المنتخب قبل فترة التوقف اذ خسر 7 مباريات من اصل 11 مباراة خاضها بقيادة نيفيل.
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