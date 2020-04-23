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الاتحاد الانكليزي يقرر الاستغناء عن نيفيل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

اكد الاتحاد الانكليزي لكرة القدم ان مدرب منتخب السيدات ​فيل نيفيل​ سيتك منصبه عند انتهاء عقده اي حزيران من العام المقبل 2021.

نيفيل الذي تولى المسؤولية منذ 2018 لن يخوض غمار اليورو المقبلة التي ستسقبلها انكلترا نفسها من 7 تموز وحتى 1 اب من العام 2022 بعد ان تم تاجيلها بسبب تفشي فيروس في العالم.

واتى قرار الاتحاد الانكليزي بسبب النتائج المهزوزة التي حققها المنتخب قبل فترة التوقف اذ خسر 7 مباريات من اصل 11 مباراة خاضها بقيادة نيفيل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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