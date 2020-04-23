الاتحاد الانكليزي يقرر الاستغناء عن نيفيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

اكد الاتحاد الانكليزي لكرة القدم ان مدرب منتخب السيدات ​فيل نيفيل​ سيتك منصبه عند انتهاء عقده اي حزيران من العام المقبل 2021.



نيفيل الذي تولى المسؤولية منذ 2018 لن يخوض غمار اليورو المقبلة التي ستسقبلها انكلترا نفسها من 7 تموز وحتى 1 اب من العام 2022 بعد ان تم تاجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

واتى قرار الاتحاد الانكليزي بسبب النتائج المهزوزة التي حققها المنتخب قبل فترة التوقف اذ خسر 7 مباريات من اصل 11 مباراة خاضها بقيادة نيفيل.