كاسانو نادم على فشله في تجربته بريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

اعرب انتونيو ​كاسانو​ لاعب ​ريال مدريد​ وايطاليا السابق عن ندمه للفشل الذي حققه ايام كان لاعبا في نادي ريال مدريد الاسباني حيث لعب لمدة موسم ونصف الموسم قبل أن يعود إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة ​سامبدوريا​.



وفي حديث صحفي قال: "أكثر ما ندمت عليه هو وقتي في ريال مدريد، إنه أهم ناد في التاريخ".

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وأضاف: "لعبت مع فريق رائع ويمتلك لاعبين رائعين وكان يجب ان اظهر بصورة مختلفة، لكن بدلا من ذلك فعلت عديد الحماقات والكوارث".

وعن ​كابيلو​ تابع: "لقد كان مدربي في روما وريال مدريد وقد كان له دور كبير في التجربتين، إنه مميز بالنسبة لي، في المقابل أنا خذلته ولم أقدم له الكثير".

وختم بالقول: "كابيلو لم يتحمل عدم الاحترام واغضبته كثيرا في ريال مدريد".