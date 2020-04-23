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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كاسانو نادم على فشله في تجربته بريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020
اعرب انتونيو كاسانو لاعب ريال مدريد وايطاليا السابق عن ندمه للفشل الذي حققه ايام كان لاعبا في نادي ريال مدريد الاسباني حيث لعب لمدة موسم ونصف الموسم قبل أن يعود إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة سامبدوريا.
وفي حديث صحفي قال: "أكثر ما ندمت عليه هو وقتي في ريال مدريد، إنه أهم ناد في التاريخ".
وأضاف: "لعبت مع فريق رائع ويمتلك لاعبين رائعين وكان يجب ان اظهر بصورة مختلفة، لكن بدلا من ذلك فعلت عديد الحماقات والكوارث".
وعن كابيلو تابع: "لقد كان مدربي في روما وريال مدريد وقد كان له دور كبير في التجربتين، إنه مميز بالنسبة لي، في المقابل أنا خذلته ولم أقدم له الكثير".
وختم بالقول: "كابيلو لم يتحمل عدم الاحترام واغضبته كثيرا في ريال مدريد".
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