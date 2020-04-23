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كاسانو نادم على فشله في تجربته بريال مدريد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

اعرب انتونيو ​كاسانو​ لاعب ​​ وايطاليا السابق عن ندمه للفشل الذي حققه ايام كان لاعبا في نادي ريال مدريد الاسباني حيث لعب لمدة موسم ونصف الموسم قبل أن يعود إلى عبر بوابة ​سامبدوريا​.

وفي حديث صحفي قال: "أكثر ما ندمت عليه هو وقتي في ريال مدريد، إنه أهم ناد في التاريخ".

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وأضاف: "لعبت مع فريق رائع ويمتلك لاعبين رائعين وكان يجب ان اظهر بصورة مختلفة، لكن بدلا من ذلك فعلت عديد الحماقات والكوارث".

وعن ​كابيلو​ تابع: "لقد كان مدربي في روما وريال مدريد وقد كان له دور كبير في التجربتين، إنه مميز بالنسبة لي، في المقابل أنا خذلته ولم أقدم له الكثير".

وختم بالقول: "كابيلو لم يتحمل عدم الاحترام واغضبته كثيرا في ريال مدريد".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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