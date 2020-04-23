تطور جديد بشأن عودة منافسات الدوري الانجليزي الممتاز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

كشفت تقارير صحف بريطانية، عن تطور جديد بشأن عودة عجلة الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم.



وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن استئناف مباريات البريميرليغ مرتبط بتقرير أطباء القلب عن النتائج المحتملة لإصابة اللاعبين بمشاكل، بسبب فيروس ​كورونا​ المستجد.

Advertisements

وأشارت إلى أن رابطة البريميرليغ طلبت من أطباء تقديم تقرير بشأن احتمالية تعرض اللاعبين لمشاكل في القلب، في حال أصيبوا بعدوى في الجهاز التنفسي مع خوضهم لتدريبات شاقة.

وأوضحت، أن الحكومة البريطانية اشترطت الحصول على تقرير الأطباء قبل عودة النشاط.

ومن جهة اخرى، اعرب مديري البريميرليغ عن قلقهم على سلامة اللاعبين، لذلك يريدون التوصل إلى سيناريو آمن لعودة النشاط بعد التوقف لمدة 6 أسابيع.