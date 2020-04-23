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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تطور جديد بشأن عودة منافسات الدوري الانجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020
كشفت تقارير صحف بريطانية، عن تطور جديد بشأن عودة عجلة الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم.
وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن استئناف مباريات البريميرليغ مرتبط بتقرير أطباء القلب عن النتائج المحتملة لإصابة اللاعبين بمشاكل، بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأشارت إلى أن رابطة البريميرليغ طلبت من أطباء تقديم تقرير بشأن احتمالية تعرض اللاعبين لمشاكل في القلب، في حال أصيبوا بعدوى في الجهاز التنفسي مع خوضهم لتدريبات شاقة.
وأوضحت، أن الحكومة البريطانية اشترطت الحصول على تقرير الأطباء قبل عودة النشاط.
ومن جهة اخرى، اعرب مديري البريميرليغ عن قلقهم على سلامة اللاعبين، لذلك يريدون التوصل إلى سيناريو آمن لعودة النشاط بعد التوقف لمدة 6 أسابيع.
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