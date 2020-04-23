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شتيلكه ينتظر عودة الدوري الصيني لانهاء مهمته

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

يبدو ان الألماني أولي ​شتيلكه​، مدرب فريق ​تيانجين تيدا​ الصيني سينتظر لفترة أطول من اجل عودة عجلة ​الدوري الصيني​.

وقال شتيلكه (65 عاما):" ربما تبدأ البطولة مجددا أواخر حزيران أو مطلع تموز، هذه آخر معلومات تلقيتها".

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واضاف:" أنتظر كل يوم من اجل تلقي رسالة من النادي بشأن الوضع".

وفي مطلع نيسان، قررت السلطات في الصين تعليق الدوري الصيني بالاضافة الى أحداث رياضية أخرى بسبب أزمة فيروس ​​.

ويريد شتيلكه إنهاء مسيرته كمدر بعد انتهاء مهمته في الصين.

يذكر ان شتيلكه كان قد اشرف على المنتخب الكوري الجنوبي في عام 2017 قبل الانتقال الى الدوري الصيني.

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