شتيلكه ينتظر عودة الدوري الصيني لانهاء مهمته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

يبدو ان الألماني أولي ​شتيلكه​، مدرب فريق ​تيانجين تيدا​ الصيني سينتظر لفترة أطول من اجل عودة عجلة ​الدوري الصيني​.



وقال شتيلكه (65 عاما):" ربما تبدأ البطولة مجددا أواخر حزيران أو مطلع تموز، هذه آخر معلومات تلقيتها".

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واضاف:" أنتظر كل يوم من اجل تلقي رسالة من النادي بشأن الوضع".

وفي مطلع نيسان، قررت السلطات الرياضية في الصين تعليق الدوري الصيني بالاضافة الى أحداث رياضية أخرى بسبب أزمة فيروس ​كورونا​.

ويريد شتيلكه إنهاء مسيرته كمدر بعد انتهاء مهمته في الصين.

يذكر ان شتيلكه كان قد اشرف على المنتخب الكوري الجنوبي في عام 2017 قبل الانتقال الى الدوري الصيني.