- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شتيلكه ينتظر عودة الدوري الصيني لانهاء مهمته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020
يبدو ان الألماني أولي شتيلكه، مدرب فريق تيانجين تيدا الصيني سينتظر لفترة أطول من اجل عودة عجلة الدوري الصيني.
وقال شتيلكه (65 عاما):" ربما تبدأ البطولة مجددا أواخر حزيران أو مطلع تموز، هذه آخر معلومات تلقيتها".
واضاف:" أنتظر كل يوم من اجل تلقي رسالة من النادي بشأن الوضع".
وفي مطلع نيسان، قررت السلطات الرياضية في الصين تعليق الدوري الصيني بالاضافة الى أحداث رياضية أخرى بسبب أزمة فيروس كورونا.
ويريد شتيلكه إنهاء مسيرته كمدر بعد انتهاء مهمته في الصين.
يذكر ان شتيلكه كان قد اشرف على المنتخب الكوري الجنوبي في عام 2017 قبل الانتقال الى الدوري الصيني.
كانت هذه تفاصيل خبر شتيلكه ينتظر عودة الدوري الصيني لانهاء مهمته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.