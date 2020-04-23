تخفيض 10% من رواتب لاعبي تشيلسي بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

نجح نادي ​تشيلسي​ الانكليزي في التوصل لاتفاق مهم بشأن التعامل مع الازمة الاقتصادية التي خلفها فيروس ​كورونا​ المستجد.



ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن تشيلسي اصبح ثاني نادٍ في البريميرليغ يتفق مع لاعبيه على خفض كامل للرواتب بعد ارسنال.

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وأشارت إلى أن تشيلسي عرض على اللاعبين خفض الرواتب بنسبة 30% لمدة 4 أشهر، بسبب كورونا.

وأوضحت، ان المفاوضات بين الطرفين اثمرت عن تخفيض للرواتب بنسبة 10% فقط لمدة 4 أشهر.

وذكرت أن فرانك لامبارد مدرب البلوز سيوافق أيضًا على قرار النادي بشأن خفض الرواتب، لكنه بعيدًا عن المفاوضات بين الطرفين.