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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تخفيض 10% من رواتب لاعبي تشيلسي بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020
نجح نادي تشيلسي الانكليزي في التوصل لاتفاق مهم بشأن التعامل مع الازمة الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن تشيلسي اصبح ثاني نادٍ في البريميرليغ يتفق مع لاعبيه على خفض كامل للرواتب بعد ارسنال.
وأشارت إلى أن تشيلسي عرض على اللاعبين خفض الرواتب بنسبة 30% لمدة 4 أشهر، بسبب كورونا.
وأوضحت، ان المفاوضات بين الطرفين اثمرت عن تخفيض للرواتب بنسبة 10% فقط لمدة 4 أشهر.
وذكرت أن فرانك لامبارد مدرب البلوز سيوافق أيضًا على قرار النادي بشأن خفض الرواتب، لكنه بعيدًا عن المفاوضات بين الطرفين.
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