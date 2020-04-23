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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دييغو سيميوني يقترب من منتخب الارجنتين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020
اكد رئيس نادي استدوديانتيس سيباستيان فيرون انه ينوي الترشح لرئاسة الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم وانه يامل ان يكون مدرب اتلتيكو مدريد الحالي دييغو سيميوني هو مدرب التانغو القادم.
وأضاف فيرون أن هدفه هو الوصول لرئاسة الاتحاد الأرجنتيني من أجل انعاش كرة القدم بعد سنوات عجاف.
وتابع: "هناك جوانب تعليمية وغذائية يجب اعتمادها وهو أمر مهم ويساعد الرياضي لذا فإن تقديم المساعدة من مركز سياسي والموقع الذي تشغله شيء مهم".
يذكر أن فيرون سبق وارتدى قمصان فرق إستوديانتس وبوكا جونيورز وبارما ولاتسيو ومانشستر يونايتد وتشيلسي وإنتر ميلانو.
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