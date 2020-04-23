شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دييغو سيميوني يقترب من منتخب الارجنتين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020 اكد رئيس نادي استدوديانتيس سيباستيان ​فيرون​ انه ينوي الترشح لرئاسة الاتحاد ​الارجنتين​ي لكرة القدم وانه يامل ان يكون مدرب اتلتيكو مدريد الحالي ​دييغو سيميوني​ هو مدرب التانغو القادم.

Advertisements وأضاف فيرون أن هدفه هو الوصول لرئاسة الاتحاد الأرجنتيني من أجل انعاش كرة القدم بعد سنوات عجاف. وتابع: "هناك جوانب تعليمية وغذائية يجب اعتمادها وهو أمر مهم ويساعد الرياضي لذا فإن تقديم المساعدة من مركز سياسي والموقع الذي تشغله شيء مهم". يذكر أن فيرون سبق وارتدى قمصان فرق إستوديانتس وبوكا جونيورز وبارما ولاتسيو ومانشستر يونايتد وتشيلسي وإنتر ميلانو.

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