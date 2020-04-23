شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مباريات الدوري الانكليزي مجانا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020 اكدت الحكومة البريطانية انها اجرت مباحثات مع الأندية الانكليزية من اجل درس امكانية بث باقي مباريات الموسم مجاناً بعد استئناف فعاليات المسابقة.

Advertisements صحيفة ميرور البريطانية تحدثت عن طلب من وزير الثقافة البريطاني أوليفر داودن لمسؤولي الدوري على دراسة فكرة بث المباريات في القنوات الأرضية. وتعرض مباريات الدوري الإنكليزي على القنوات المدفوعة مقدماً مثل قناتي سكاي سبورتس وبي تي فيما تعرض منصة أمازون أيضاً 20 مباراة في فترة أعياد الميلاد. وتشعر الحكومة البريطانية بالقلق من أن العودة إلى القنوات المدفوعة مقدماً قد يؤدي لكثرة زيارات المتفرجين لمنازل أصدقائهم لمشاهدة المباريات لديهم مما يزيد من مخاطر انتشار كورونا مرة جديدة.

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