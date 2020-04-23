شكرا لقرائتكم تلبية لرغبة فايلر.. الاهلى يمنح صالح جمعة الضوء الاخضر للرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نحت إدارة النادي الأهلي جهاز الكرة الضوء الأخضر لبدء تسويق صالح جمعة لاعب وسط الفريق، تمهيداً لرحيله بنهاية الموسم الجاري، تلبية لرغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والذي أعلن عدم احتياجه لخدمات اللاعب الفنية.

ورفض فايلر مقترح إدارة النادي ولجنة التخطيط بمنح صالح جمعة فرصة جديدة بعد استئناف النشاط الكروي في مصر والعالم والمتوقف حالياً بسبب تداعيات فيروس كورنا، متمسكاً بقراره السابق والذي كان قبل الميركاتو الشتوي الماضي، والذي جاء بسبب عدم التزام اللاعب بتعليمات الجهاز الفني، لكن محاولات القلعة الحمراء في وقتها لتسويق صالح داخلياً أو خارجياً باءت بالفشل، ليستمر اللاعب في صفوف الفريق بشكل مؤقت.

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وخاطب مسئولو الأهلي عدداً من وكلاء اللاعبين للبدء مبكراً في تسويق صالح جمعة، أملاً في الحصول من وراءه على مقابل مادي جيد، لتجنب استمراره مُجدداً دون الاستفادة فنياً منه، وهو ما سيمثل خسائر مادية كبيرة على النادي خاصة وأن قيمة عقده مرتفعة.

ويتحفظ صالح جمعة على فكرة الانتقال لأي نادي محلي مفضلاً الرحيل خارج مصر، وهي المسألة التي تتوافق أيضاً مع عدم رغبة أي نادي مصري في ضمه، خوفاً من خروجه عن النص وعدم التزامه كما يفعل في الأهلي حالياً.