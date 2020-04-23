شكرا لقرائتكم حقيقة مفاوضات الأهلى مع عامر عامر والمهدى سليمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تناثرت أخبار حول وجود مفاوضات من جانب الاهلى مع أكثر من حارس مرمى لتدعيم مراكز حراسة مرمى القلعة الحمراء بعد رحيل شريف إكرامى، حيث رفض النادى تجديد عقده، خلال الفترة القليلة الماضية.

وذهب البعض حول إمكانية تعاقد الأهلى مع عامر عامر حارس الإنتاج الحربى، فيما ذهب آخرون إلى أن الاهلى يُفكّر فى ضم المهدى سليمان حارس بيراميدز.

ورغم ذلك، رفض الجهاز الفنى للأهلى فكرة تدعيم مركز حراسة مرمى الفريق عقب رحيل شريف إكرامى، حيث يرى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأحمر أن فريقه لا يحتاج تدعيمات فى هذا المركز.

واستطلع فايلر رأى ميشيل يانكون مدرب حُراس المرمى بالفريق فى هذا الأمر وأكد يانكون أن الاهلى يضم حالياً الثلاثى محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير ومعهم الصاعد أحمد سليمان لذا لا يحتاج هذا المركز لتدعيمات.

وأبلغ فايلر إدارة الاهلى بعدم حاجته لضم حُراس مرمى رغم أن بعض وكلاء اللاعبين أكدوا للإدارة الأهلاوية أن التعاقد مع عامر عامر أو المهدى سليمان ممكن ولن يشهد عقبات كثيرة كما كان فى السابق.

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من ناحية أخرى، قرر جهاز الكرة بالأهلى مضاعفة العقوبة على اللاعبين حال تأكد مشاركة أى لاعب فى الدورات الرمضانية خلال شهر رمضان المعظم، نظراً لخطورة الأمر، ليس فقط لتجنب تعرض أياً منهم للإصابة، ولكن بسبب خطر فيروس كورونا أيضاً.

وفرض جهاز الكرة بالأهلى عدداً من الممنوعات الجديدة على لاعبيه ليتم تجنبها خلال شهر رمضان المعظم، وذلك استكمالاً لباقى التعليمات والتى التزم بها اللاعبين خلال فترة توقف النشاط الكروى، وتلقى تجوم الأهلى تحذيرات من جهاز الكرة باستمرار تجنب التجمعات فى الشهر المعظم لحماية انفسهم من الإصابة بفيروس كورونا.

كما حذر جهاز الكرة لاعبى الأهلى من الإفراط فى تناول الطعام خلال شهر رمضان لتجنب زيادة الوزن، كما تم التأكيد أنه فى حالة زيادة وزن أى لاعب سيتم فرض عليه عقوبات كبيرة، كما أكد فايلر ومعاونيه على ضرورة الالتزام بالبرنامج التدريبى اليومى الموضوع للاعبين لأدائه فى المنزل خلال فترة التوقف.