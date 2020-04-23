شكرا لقرائتكم الأهلى يرحب ببيع حسين السيد نهائيا إلى الصفاقسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحّب مسئولو النادي الاهلي بإنتقال حسين السيد "مارسيلو" ظهير أيسر الفريق لنادي الصفاقسي التونسي نهائياً أو تجديد الإعارة التى تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وشهدت الفترة الماضية محاولات وجية من الصفاقسي التونسي لشراء حسين السيد نهائياً أو تجديد الإعارة وهو ما رحّب به مسئولو القلعة الحمراء الذين أعلنوا موافقتهم على أي عرض يتلقاه النادي من نظيره التونسي لضم "مارسيلو".

ويأتي قرار الاهلي بعدما رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بقاء حسين السيد في الفريق ووافق على رحيله بنهاية الموسم الجاري لعدم حاجة الفريق لجهوده، ومن المقرر أن تقود إدارة التعاقدات في الاهلي بتسويق اللاعب سواء للصفاقسي أو أي نادً أخر داخل مصر أو خارجها.

ورحل مارسيلو من الأهلى إلى الصقافسى فى يناير الماضى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر تنتهى بنهاية الموسم الجارى، بعدما سبق للاعب خوض تجربة الإعارة بنادى الإتفاق السعودي.

Advertisements

ويبحث فايلر حالياً موقف لاعبى الأهلى المُعارين لأندية أخرى، سواء كانت داخلية أم خارجية، وفيما يتعلق بمستقبل حسين السيد فإن النية تتجه لدى المدرب السويسرى لعدم استعادته خلال الموسم المقبل، ويرى المدرب السويسرى أنه من الأفضل أن يستمر حسين السيد فى مشوار الإعارة لعدم حاجة الفريق لجهوده.

فى وقت سابق، كشف حسين السيد حقيقة تلقيه مفاوضات من نادى الزمالك فى الفترة الماضية من أجل الانضمام لصفوف أبناء ميت عقبة، وذلك قبل الانتقال للفريق التونسى، وأكد حسين السيد فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" أنه لم يتلق أى مفاوضات من الزمالك فى الفترة الماضية ولم يعقد جلسات مع أى من المسئولون كما تداول البعض، مشيرًا إلى إنه مازال مرتبطا بعقد مع المارد الأحمر ولا يمكن الانتقال لصفوف أى فريق إلا بموافقة الأهلي.

وأضاف، "زوجتى فوجئت من أحد الأخبار بأننى وقعت للزمالك وحصلت على 10 ملايين جنيه، وكادت تصدق من كثرة الشائعات، وسألتنى هل فعلت ذلك؟".

وتابع مارسيلو حديثه، بأنه تلقى مفاوضات من الزمالك مرة واحدة عندما كان لاعبًا فى صفوف مصر المقاصة عام 2014، وعرض عليه أحمد مرتضى منصور مبلغ مالى أضعاف العرض الذى قدم من الأهلى بجانب سيارة، إلا إنه التزم باتفاقه مع الأهلى وتوقيعه عقود مع علاء عبد الصادق حينها.