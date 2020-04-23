شكرا لقرائتكم كارتيرون يراقب 7 ناشئين بالزمالك تمهيدا لتصعيدهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
في سياق مختلف طلب الفرنسي باتريس كارتيرون من لاعبي الزمالك، إجراء قياسات بدنية وإرسالها للجهاز الفني وذلك لمعرفة مستوي اللياقة البدنية للاعبين ووضع برنامج تدريبي وغذائي لكل لاعب وفقا لمستوي اللياقة البدنية الذي وصل اليه قبل انطلاق شهر رمضان.
وحذر الجهاز الطبي للزمالك اللاعبين من الافراط في تناول السكريات والدهون حتي يتمكن كل لاعب من العودة لمستوي اللياقة البدنية المطلوب بسهولة بعد نهاية شهر رمضان عقب عودة النشاط المتوقف حاليا بسبب فيروس كورونا .
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