شكرا لقرائتكم كارتيرون يراقب 7 ناشئين بالزمالك تمهيدا لتصعيدهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك 7 لاعبين من قطاع الناشئين في الزمالك تحت المراقبة وشاهد تسجيلات لمبارياتهم في قطاع الناشئين الموسم الحالي قبل توقف النشاط، تمهيدا لتصعيدهم للتدريب مع الفريق الأول عقب عودة النشاط وهم : أسامة فيصل " مهاجم " ، حسام عبد المجيد " مدافع " ، علاء يحيي " ظهير ايسر " ، حسام اشرف " مهاجم " ، محمد طارق " مدافع " ، بالإضافة الي حسين فيصل وهاني رشدي المعارين الي فريق طنطا، في حين استبعد كارتيرون احمد عيد الظهير الأيمن بفريق الشباب بععدما تم تصعيده خلال الموسم لحدل ازمة هروب حمدي النقاز، الا ان احمد عيد فشل في اثبات وجوده وشارك في مباراة واحدة مع الفريق الأول بالدوري، امام اسوان.

في سياق مختلف طلب الفرنسي باتريس كارتيرون من لاعبي الزمالك، إجراء قياسات بدنية وإرسالها للجهاز الفني وذلك لمعرفة مستوي اللياقة البدنية للاعبين ووضع برنامج تدريبي وغذائي لكل لاعب وفقا لمستوي اللياقة البدنية الذي وصل اليه قبل انطلاق شهر رمضان.

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وحذر الجهاز الطبي للزمالك اللاعبين من الافراط في تناول السكريات والدهون حتي يتمكن كل لاعب من العودة لمستوي اللياقة البدنية المطلوب بسهولة بعد نهاية شهر رمضان عقب عودة النشاط المتوقف حاليا بسبب فيروس كورونا .