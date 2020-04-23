شكرا لقرائتكم نصر عزام يدرس أزمة إبراهيم حسن للطعن على غرامة الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس نصر عزام المحامى الدولى، مستندات أزمة إبراهيم حسن لاعب بيراميدز تمهيداً لدراستها وتقديم طعن على الغرامة الموقعة على نادى الإسماعيلى.

واستقر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى على تكليف نصر عزام، بالدفاع عن حقوق النادى لدى الاتحاد الدولى الفيفا فى أزمة تغريم الاسماعيلى 20 مليون جنيه لنادى النجوم كمستحقات فى صفقة بيع اللاعب إبراهيم حسن.

ويأتى هذا التوجه بعد نجاح نصر عزام فى الدفاع عن حقوق النادى الاصفر فى أزمة المدرب البلجيكى سيدومير يانوفيسكى المدير الفنى الأسبق لفريق الكرة لدى المحكمة الرياضية الدولية بالفيفا حيث رفضت المحكمة شكوى المدرب بطلبه الحصول على تعويض من النادى بقيمة الفترة المتبقية من عقده مع النادى حوالى 250 ألف دولار.

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ولا يعد هذا الملف هو الأول الذى ينجح نصر عزام فيه داخل الاسماعيلى، حيث سبق له جلب حقوق الدراويش فى أزمة اللاعب بناهينى كما كان مشاركاً فى ملف إعادة الإسماعيلى لدورى الأبطال الأفريقى بعد قرار الكاف باستبعاده من البطولة بسبب شغب جماهيره أمام الافريقى التونسى.

وسادت حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة النادى الاسماعيلى، بعد قرار المحكمة الدولية الرياضية بتغريم النادى 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن، لاعب فريق بيراميدز، لصالح نادى نجوم المستقبل الذى يلعب حالياً فى دورى القسم الثانى، لاسيما أن بعض أعضاء مجلس إدارة الإسماعيلى يرفضون تحمل خزينة النادى قيمة العقوبة، مطالبين إبراهيم عثمان بتحمل الغرامة المالية، خاصة أنه كان صاحب قرار بيع اللاعب، فيما اشترط باقى أعضاء المجلس الحصول على موافقة مكتوبة من إدارة نادى النجوم قبل بيع اللاعب.