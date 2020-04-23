شكرا لقرائتكم عبد الحميد بسيونى: إصابة عمرو جمال فى الأهلى عطلته كثيرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش أن عمرو جمال مهاجم الفريق المُعار من الاهلي يؤدي موسم متميز مع الطلائع لذا نرحب باستمراره مع الفريق بعد نهاية اعارته .

وقال بسيوني في تصريحات خاصة الخليج 365: "الإصابة التي تعرض لها عمرو جمال ابان وجوده في الأهلي عطلته كثيرا ولكن هذا لا يعني أن الغزال لايستطيع استعادة مستواه".

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وتابع المدير الفني لطلائع الجيش: "التعامل النفسي هو الأمر الذي افتقده عمرو جمال خلال الفترة السابقة لذا كنت حريص علي التحدث معه باستمرار لاستعادة مستواه الفني والبدني وبالفعل اللاعب شارك معي وظهر بمستوي متميز يؤكد أنه في طريقه لاستعادة مستواه كأفضل مهاجم في مصر".

ويضيف عبد الحميد بسيوني:" نتطلع لاستمرار عمرو جمال مع الطلائع بعد نهاية إعارته من الأهلي والتي تنتهي الموسم المقبل".

وفي وقت سابق ، وجه عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش رسالة شكر لحسام حسن أسطورة الكرة المصرية عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، بعد إشادة العميد بقدراته خلال تصريحات تليفزيونية، وتأكيده أن غزال الأهلى كان سيصبح خليفته فى الملاعب لولا الإصابة، وكتب عمرو جمال "كلام أعتز وأفتخر بيه من أسطورة كروية كبيرة ويتربع عرش أفضل رأس حربة على مر التاريخ مع مثلى الأعلى كابتنى عماد متعب، شكرا كابتن حسام حسن، الظروف بتعاند كتير بس طول ما فى نفس هفضل أعاند الظروف وهرجع كما عهدتمونى إن شاء الله".