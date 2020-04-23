شكرا لقرائتكم اتحاد الملاكمة يعلن التزامه بالعمل يومين أسبوعيا خلال شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس إتحاد الملاكمة على حرص الإتحاد على إنهاء أوراق الحافز الرياضى الخاصة باللاعبين خلال الفترة الحالية من أجل إرسالها إلى وزارة الرياضة لإعتمادها .

و قال غنيم فى تصريح لـ الخليج 365 أن الإتحاد ملتزم فى شهر رمضان بالعمل يومين فى الإسبوع فقط يومى السبت و الأثنين بعدما كان قد قرر مسبقا العمل يوم السبت فقط .

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يأتى تقليل عدد أيام العمل فى إتحاد الملاكمة كإجراء إحترازى لوقاية الموظفين من فيروس كورونا المستجد إتباعا لتعليمات الدولة .

وقال رئيس اتحاد الملاكمة إن الشهر الماضى شهد تطبيق نظام الروتيشن على العاملين والموظفين بالاتحاد للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أنه تم تقسيم العمل والموظفين لتقليل عدد المتواجدين فى مقر الاتحاد لاتباع تعليمات الدولة ورئاسة الوزراء.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات .