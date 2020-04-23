شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تريزيجيه يستعيد ذكريات لقطة مؤثرة فى حفل زفافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد محمود حسن تريزيجيه، نجم المنتخب المحترف فى صفوف آستون فيلا الإنجليزى، ذكريات حفل زفافه وتقبيله قدم والدته عبر تطبيق تيك توك، الذى لجأ له المشاهير لقضاء وقت فراغهم خلال العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع.

وركع تريزيجيه على قدميه وقبل قدم والدته اعترافا بدورها المؤثر فى حياته .

وأصبح النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزى، هدفا للعديد من الأندية فى الفترة الأخيرة خاصة تركيا، والتى تسعى لتدعيم صفوفها بالفرعون فى فترة الانتقالات المقبلة المقرر لها نهاية الموسم الجارى 2019-2020.

وخاض تريزيجيه تجربة احترافية فى الدورى التركى بوقت سابق، وتحديدا بقميص نادى قاسم باشا قبل الانتقالات للدورى الإنجليزى من بوابة الفيلانز، لكن أصبح اسم النجم المصرى فى الفترة الأخيرة مرتبطاً بالعديد من الأندية الكبرى فى الدورى التركى، وفقا للعديد من التقارير الصحفية.

وكشفت تقارير صحفية تركية أن فاتح تريم المدير الفنى لفريق جالطة سراى التركي، يفضل التعاقد مع الدولى المصرى محمود حسن تريزيجيه، بدلا من ضم نجم تشيلسى الإنجليزي، الاسبانى المخضرم بيدرو رودريجيز.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "الصباح" التركية، فإن مسئولى جالطة سراى عرضوا على مدربهم، فاتح تريم، اسم بيدرو رودريجز جناح تشيلسى والذى سينتهى عقده الصيف المقبل ولكنه رفض.

وأشارت الصحيفة إلى أن تريم يرغب فى التعاقد مع تريزيجيه بعد أن شاهده كثيرا فى الدورى التركى عندما كان يلعب لفريق قاسم باشا وتألقه مع الفريق التركى قبل الانتقال إلى الدورى الانجليزى من بوابة أستون فيلا.

كما سلط موقع "أكسام" التركى، مؤخرا الضوء على اهتمام عملاقى الدورى جالطة سراى وبشكتاش بضم تريزيجيه نجم المنتخب الوطنى وفريق أستون فيلا الإنجليزى خلال فترة الانتقالات المقبلة، ونشرت تقريرا بعنوان "ديربى تريزيجيه"، بعدما أبدى ثنائى مدينة إسطنبول رغبتهما فى إعادته للدورى التركى مرة أخرى.

تألق تريزيجيه فى الدورى التركى مع قاسم باشا قبل انتقاله إلى أستون فيلا الموسم الماضى، وخطف أنظار عملاقى المسابقة لإعادته مرة أخرى، خاصة أنه لم يظهر بشكل قوى مع فريقه الإنجليزى هذا الموسم.

وكشف التقرير أن جالطة سراى فى مرحلة متقدمة من المفاوضات مع تريزيجيه لمناقشة إعادته إلى الدورى التركى مرة أخرى، فى الوقت الذى يسعى نادى بشكتاش للتعاقد هو الآخر مع تريزيجيه، على الرغم من تأجيل الدورى، سواء فى تركيا أو إنجلترا، وغموض موقف استئناف المسابقات وسط تفشى فيروس كورونا فى كل أنحاء العالم تقريبا.