شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ناشئين بالزمالك تحت منظار كارتيرون تمهيدا لتصعيدهم بعد عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، 7 لاعبين من قطاع الناشئين فى الزمالك تحت المراقبة، وشاهد تسجيلات لمبارياتهم فى قطاع الناشئين الموسم الحالى قبل توقف النشاط، تمهيدا لتصعيدهم للتدريب مع الفريق الأول عقب عودة النشاط وهم: أسامة فيصل "مهاجم"، حسام عبد المجيد "مدافع"، علاء يحيى "ظهير أيسر"، حسام أشرف "مهاجم"، محمد طارق "مدافع"، بالإضافة إلى حسين فيصل وهانى رشدى المعارين الى فريق طنطا.

فى حين استبعد كارتيرون أحمد عيد الظهير الأيمن بفريق الشباب بعدما تم تصعيده خلال الموسم بعد أزمة هروب حمدى النقاز، إلا أن أحمد عيد فشل فى إثبات وجوده وشارك فى مباراة واحدة مع الفريق الأول بالدوري أمام اسوان.

فى سياق مختلف طلب الفرنسى باتريس كارتيرون من لاعبى الزمالك إجراء قياسات بدنية وإرسالها للجهاز الفنى وذلك لمعرفة مستوى اللياقة البدنية للاعبين ووضع برنامج تدريبى وغذائى لكل لاعب وفقا لمستوى اللياقة البدنية الذى وصل اليه قبل انطلاق شهر رمضان.

وحذر الجهاز الطبى للزمالك اللاعبين من الإفراط فى تناول السكريات والدهون، حتى يتمكن كل لاعب من العودة لمستوى اللياقة البدنية المطلوب بسهولة بعد نهاية شهر رمضان عقب عودة النشاط المتوقف حاليا بسبب فيروس كورونا .