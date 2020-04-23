شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف: أتمني شهر رمضان ميلاد جديد فى حياتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى أيمن أشرف، نجم النادى الأهلى، أن يكون شهر رمضان الكريم ميلادا جديدا له يمحو أخطاء الماضى. وكتب أيمن أشرف عبر حسابه على تويتر، "كم رمضان عاهدتك فيه أن لا أعود للمعاصى ثم عدت، وكم من رمضان وقفت بين يديك وبكيت ثم عدت، رب اجعل رمضان هذا كميلاد جديد لى تمحو به مامضى".

أيمن أشرف لعب لثلاثة أندية عبر مسيرته مع الساحرة المستديرة، والتى بدأها بين ناشئى النادى الأهلى، قبل أن ينتقل إلى بنى سويف ثم إلى سموحة، ليعود بعدها إلى بيته بالقلعة الحمراء موسم 2017/2018، ليبدأ مسيرة جديدة مع الفريق.

لعب أيمن أشرف فى غير مركزه لموسم كامل وتألق بمركز المدافع موسم 2017 عندما تولى حسام البدرى قيادة الفريق الأحمر ليوظفه فى قلب الدفاع بعد الإصابات التى عصفت بمدافعى الفريق، وتألق أشرف وثبت أقدامه فى هذا المركز، وعندما كان يحتاجه الأهلى فى مركزه الأساسى كظهير أيسر كان يؤدى على النحو المطلوب أيضاً.

ويعد أيمن أشرف ضمن التشكيلة الأساسية للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى خلال الموسم الجارى، لأنه يمتاز بإخراج الكرة بسهولة ودقة عالية من الخط الدفاعى وقدرته أيضا على اللعب بأكثر من مركز.

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واستخدم فايلر أيمن أشرف فى قلب الدفاع والجبهة اليسرى هذا الموسم واختاره على حساب التونسى على معلول فى بعض المباريات المهمة مثل موقعة الهلال السودانى بدورى الابطال الأفريقي.

ويعد أيمن أشرف من الركائز فى صفوف المنتخب المصرى بالفترة الماضية وحاليا تحت قيادة حسام البدرى الذى يستخدمه فى مركز الظهير الأيسر ويظهر بصورة جيدة.

ومؤخراً قامت إدارة النادى الأهلى بتعديل وتمديد عقد أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، بعد موافقة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق بالتنسيق مع لجنة التخطيط بالنادي.

وقام مسئولو النادى الأهلى بتمديد عقد أيمن أشرف لمدة موسم إضافى لينتهى موسم 2024، كما قام بتعديل عقده من حيث القيمة المالية خاصة وأن اللاعب يشارك فى صفوف الفريق بشكل أساسي، ويقدم مستويات ممتازة مع الفريق الأحمر طوال السنوات الماضية.