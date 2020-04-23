شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. كابيتانو الأهلى حسام غالى يعلن الاعتزال ويبكى:"عاوز ارتاح" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 23 أبريل 2018 أعلن حسام غالى، قائد الأهلى، اعتزال كرة القدم فى مؤتمر صحفى عقد بمقر القلعة الحمراء وانهمرت الدموع من عينيه قائلا، "عايز ارتاح".
وفى 11 مايو الماضي فاز النادي الأهلي بهدف دون رد على أياكس الهولندي في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات في مهرجان اعتزال حسام غالي
ولعب حسام غالي من بداية اللقاء وغادر في الدقيقة 76، ولعب على حسابه صلاح محسن الذى سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 83 .
وشارك حسام غالى فى 74 مباراة دولية بقميص منتخب مصر ، ولعب لـ6 أندية طوال مسيرته وهى الأهلى وفينورد الهولندى وتونتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى وليرس البلجيكى.
حصل غالي مع الأهلي على 13 بطولة ، هى الدوري المصري 2010/2011 - 2015/2016- 2016/2017- 2017/2018 ، كأس السوبر المصري 2010 - 2014 – 2015 ، كأس مصر 2003- 2017 ، دوري أبطال إفريقيا2001 – 2012 ، كأس الكونفدرالية 2014 ، كأس السوبر الإفريقي 2002.
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