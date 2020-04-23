شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. على معلول صاحب الشعبية الأولى فى قلوب الأهلاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الدولى التونسي على معلول نجم الأهلى فى حفر اسمه بأحرف من نور فى قلوب الجماهير الأهلاوية منذ قدومه الى صفوف القلعة الحمراء .

و يعد معلول من ابرز محترفى الدورى المصرى الذى لم يختلف عليه اثنين بمختلف الانتماءات .

كما أن معلول يعد أكثر اللاعبين التوانسة شعبية فى الدوري المصري، بفضل مهاراته وعرضياته المتميزة وانسجامه مع الفريق بالشكل الذى يشعر الجماهير بأنه لاعب مصري، ومع الأهلي سطر معلول صفحات المجد ودون اسمه في صفحات شرف القلعة الحمراء، وشارك التونسي مع الفريق الأحمر في 121 مباراة سجل 19 هدفاً وصنع 35 آخرين.

يتمسك التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي ومنتخب بلاده بالاستمرار مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، وتجاهل العروض الخليجية التي وصلته مؤخراً، ويرغب علي معلول في حصد بطولة دوري أبطال افريقيا مع الأهلي هذا الموسم خاصة وأنها البطولة التي تنقص سجل بطولاته الحافل مع الفريق الأحمر، ولوح علي معلول في أكثر من مناسبة لرغبته في ختام مسيرته والاعتزال داخل جدران القلعة الحمراء مؤكداً أن الأهلي يعد واحد من أهم الأندية ليس فقط في مصر ولكن على مستوى العالم.

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ومد علي معلول عقده مع الأهلي مؤخراً لمدة موسمين إضافيين، بخلاف الموسم القادم الذي لازال متبقي في عقده مع الفريق الأحمر، واستعان على معلول بمدربى أحمال بدنية، من أجل القيام بتدريبه والعمل على الحفاظ على معدل لياقته البدنية، خاصة فى ظل توقف مسابقة الدورى الممتاز، وجميع الأنشطة الرياضية فى مصر والعالم أجمع بسبب تفشى فيرس كورونا.

ويرصد الخليج 365 لقطات للنجم التونسي على معلول فى الصور التالية :