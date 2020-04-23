شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 3 مشاهد تؤكد محمد صلاح "صاحب صاحبه" في بلاد الغربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "صلاح صاحب صاحبه"..هذه المقولة ترددت كثيراً على لسان مشاهير الكرة المصرية الذين دخلوا في وصلة إشادة بجدعنة النجم المصرى محمد صلاح مهاجم ليفربول الانجليزى الذى لم ينسى زملاءه ويحرص دائماً على جلب عروض احترافية مميزة لهم ليكون اللاعب المحترف الوحيد الذى تقمص هذا الدور ببراعة لاسيما أن هناك نجوم أخرون لم يفكروا في هذه الخطوة رغم امتلاكهم باع طويل في الدوريات الاوربية إبان احترافهم هناك ..

*عبد الله السعيد

بداية كشف سيد مرعي، وكيل اللاعبين، عن مفاجأة بشأن مفاوضات عبدالله السعيد مع نادي الزمالك ، وقال "مرعي"، عبر قناة "أون تايم"، إنه في أثناء توجهه لأمير مرتضى لعقد جلسة التوقيع مع عبدالله السعيد، فاجأه السعيد بإرسال رسالة عبر الهاتف، أنه تلقى عرضا من الدوري الإنجليزي.

وتابع: "محمد صلاح وراء ذلك العرض الذي كان من فريق كريستال بالاس، فصطدمت لأننا من المفترض أننا نوقع العقود مع نادي الزمالك.

وأوضح أنه وضع بندا فى عقد عبدالله السعيد لصالح نادي الزمالك، بأنه لو تلقى عرضا من أى نادٍ فى إنجلترا ورحل يجب أن يدفع مثلا 100 مليون شرطا جزائيا.

ووقع عبدالله السعيد على عقود انتقاله لنادي الزمالك عام 2018، ثم تراجع وعاد ليمدد تعاقده مع الأهلى قبل أن يعلن المارد الأحمر عرضه للبيع ويستقر به المطاف في بيراميدز .

وتصدر عبدالله السعيد صدارة هدافي الدوري المصري هذا الموسم بـ 13 هدفا مع فريق بيراميدز.

*تريزيجيه

وكشف محمود حسن تريزيجيه، جناح أستون فيلا، عن دور مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول في انضمامه للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضى .

وانضم تريزيجيه لأستون فيلا قادما من قاسم باشا التركي، وأشارت التقارير إلى أن قيمة الصفقة وصلت إلى 8.75 مليون جنيه إسترليني.

وقال تريزيجيه: "علاقتي بصلاح قوية للغاية ودائما نتحدث مع بعضنا وكان له دور في انتقالي لأستون فيلا "

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وأضاف: "كنت أمتلك عروضا بمقابل أكبر من أستون فيلا ، وأيضا أندية أكبر في دوريات كبيرة، لكنني أحببت اللعب في الدوري الإنجليزي وأيضا اللعب لنادٍ كبير مثل أستون فيلا، القدوم هنا يساعدني على أن أقدم شيئا لمصر".

وتابع: "صلاح شجعني وطالبني باختيار أستون فيلا واللعب في إنجلترا والدوري الإنجليزي رغم وجود عروض أكبر من دول أخرى".

*صلاح محسن

ومنذ ساعات قليلة فجر صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي المعار لسموحة مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن محمد صلاح نجم ليفربول الأنجليزي ومنتخبنا الوطني أبلغه بوجود متابعة من مسؤولي الفريق الإنجليزي له خلال الفترة الماضية.

وأكد صلاح محسن فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر، أن الحديث مع محمد صلاح كان في أحد معسكرات المنتخب المصري السابقة، معلقاً :"صلاح تحدث معي في أحد معسكرات المنتخب، وأبلغني بأن عدد من مسؤولي ليفربول يتحدثون عني بشكل جيد جدًا ويرغبون في التحدث مع مسؤولي الأهلي لضمي".

وأضاف صلاح محسن أنه وافق على الفور لكنه في نفس الوقت أكد أن الأهلي نادي كبير ولا يقل عن أي نادي في أوروبا

ويفاضل الجهاز الفني للأهلي بين صلاح محسن وأحمد ريان لاستعادة أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب انتهاء فترة أعارتهما حيث يلعب الأول لسموحة فيما يلعب الثاني للجونة.