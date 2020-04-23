شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يكشف حقيقة تخفيض رواتب الجهاز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بنادى الإنتاج الحربى حقيقة تخفيض رواتب الجهاز الفنى، على خلفية تخفيض عقود اللاعبين بنسبة 30% مؤكداً أن التخفيض يقتصر على اللاعبين فقط.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "قررنا بالتشاور مع اللاعبين، وتقديرا منهم للأزمة المالية التى ضربت أندية العالم، التنازل عن ٣٠% من قيمة عقودهم لدى النادى، إلا أن هذا القرارلا يشمل الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار ".

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وفى وقت سابق، أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى تخفيض عقود لاعبى فريقه 30% بسبب أزمة فيروس كورونا، والتى تسببت فى تجميد النشاط الكروى لمدة شهر كامل، وقال مهدى لـ"الخليج 365"، "عقدنا جلسة مع اللاعبين اليوم ووجدنا منهم تفهما كاملا للأزمة الراهنة وتم الاتفاق على تخفيض عقود اللاعبين بنسبة 30% لمواجهة الأزمة المالية التى ضربت كل أندية العالم دون استثناء.

من ناحية أخرى، طالب الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار لاعبيه التدريب على فترتين صباحاً ومساء بالعزل المنزلى لرفع معدلات الحرق وتجنب زيادة الوزن ضمن خطة الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين لحين عودة النشاط الكروى.

وأخطر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى لاعبى الفريق بتمديد الإجازة حتى الأول من مايو المقبل فى ظل استمرار قرار حظر التجول خوفاً من تفشى فيروس كورونا، وطلب مختار مختار من جهازه المعاون وتحديداً محمد عبد الله المدرب العام للفريق مُراقبة أوزان اللاعبين خلال فترة توقف النشاط، على أن يتم ذلك بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفنى طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبى يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.