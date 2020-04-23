شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفاوض الأهلي عامر عامر أو المهدى سليمان بعد رحيل إكرامي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة القليلة الماضية تداول أباء حول وجود مفاوضات من جانب الأهلى مع أكثر من حارس مرمى، لتدعيم مراكز حراسة مرمى القلعة الحمراء بعد رحيل شريف إكرامى.

وتحدث البعض عن إمكانية تعاقد الاهلى مع عامر عامر حارس الإنتاج الحربى، وذهب آخرون إلى أن الأهلى يُفكّر فى ضم المهدى سليمان حارس بيراميدز.

ورغم تداول تلك الأنباء بقوة على مدار اليومين الماضيين إلا أن الجهاز الفنى للأهلى مازال يرفض فكرة تدعيم مركز حراسة مرمى الفريق، عقب رحيل شريف إكرامى، ويرى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأحمر أن فريقه لا يحتاج تدعيمات فى هذا المركز.

واستطلع فايلر رأى ميشيل يانكون، مدرب حُراس المرمى بالفريق، فى هذا الأمر والذى أكد أن الأهلى يضم حالياً الثلاثى محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير ومعهم الصاعد أحمد سليمان لذا لا يحتاج هذا المركز لتدعيمات.

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وأبلغ فايلر إدارة الأهلى بعدم حاجته لضم حُراس مرمى، رغم أن بعض وكلاء اللاعبين أكدوا للإدارة الأهلاوية أن التعاقد مع عامر عامر أو المهدى سليمان ممكن ولن يشهد عقبات كثيرة كما كان فى السابق.

من ناحية أخرى، قرر جهاز الكرة بالأهلى مضاعفة العقوبة على اللاعبين حال تأكد مشاركة أى لاعب فى الدورات الرمضانية خلال شهر رمضان المعظم، نظراً لخطورة الأمر، ليس فقط لتجنب تعرض أياً منهم للإصابة، ولكن بسبب خطر فيروس كورونا أيضاً.

وفرض جهاز الكرة بالأهلى عدداً من الممنوعات الجديدة على لاعبيه ليتم تجنبها خلال شهر رمضان المعظم، وذلك استكمالاً لباقى التعليمات والتى التزم بها اللاعبين خلال فترة توقف النشاط الكروي، وتلقى تجوم الأهلى تحذيرات من جهاز الكرة باستمرار تجنب التجمعات فى الشهر المعظم لحماية انفسهم من الإصابة بفيروس كورونا.

كما حذر جهاز الكرة لاعبى الأهلى من الإفراط فى تناول الطعام خلال شهر رمضان لتجنب زيادة الوزن، كما تم التأكيد أنه فى حالة زيادة وزن أى لاعب سيتم فرض عليه عقوبات كبيرة، كما أكد فايلر ومعاونيه على ضرورة الالتزام بالبرنامج التدريبى اليومى الموضوع للاعبين لأدائه فى المنزل خلال فترة التوقف.