شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجهز تصورا لعودة الدوري في يونيو علي ملاعب القاهرة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجهز اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، تصورا لعودة مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم ،في شهر يونيو المقبل، تحسبا لصدور تعليمات من مجلس الوزراء ووزارة الصحة خلال الايام المقبلة بعودة الحياة للدوري العام الذي تم تعليقه منذ شهر بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويتضمن الاقتراح الذي يجهزه اتحاد الكرة إقامة مباريات الدوري علي ملاعب معينة، وتحديدا في القاهرة والإسكندرية بحيث يتم تحديد مجموعة من الملاعب والفنادق في المحافظتين ويتم تعقيمهما بشكل كامل ومستمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تحت إشراف وزارة الصحة قبل الموافقة علي هذه الملاعب والفنادق حفاظا علي سلامة جميع اللاعبين والمدربين .

أكد محمد فضل عضو مجلس إدارة اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن اللجنة جاهزة لاستئناف النشاط لأن قرار استئناف المسابقة قرار دولة خاصة مع انتشار فيروس كورونا، ولكن دورنا تقديم توصيات وهناك ملف كامل جاهزين به لاستئناف المسابقة.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، لو طلب مننا من الغد استئناف الدوري سنكون جاهزين ، وسنحتاج من 3 أسابيع إلى شهر لاستئناف المسابقة، وفقا لاعتماد القرارات المحددة، ومستعدين لانطلاق الدوري حتى منتصف يوليو المقبل، ولكن سيكون لدينا أزمة فى إنهاء الموسم خلال سبتمبر المقبل.

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تابع: الموسم المقبل ستكون الأجندات كثيرة، الأولمبياد والمسابقات الإفريقية والمباريات الدولية، وكل هذا سيؤثر على الموسم الجديد، مشيرا غلى أنه يضع خطة للموسم المقبل ومن يأتى من بعده يعمل به.

أردف، ليس لي علاقة بموقف الأندية في تأييد او رفض استكمال الدوري، وهو قرار دولة، واطلعت على تقرير اللجنة الطبية والإجراءات منضبطة وكذلك لجنة الحكام وكذلك النواحي الأمنية ، والمجهود سيكون صعب، وأتمنى أن نكون أول دولة تقدم على ذلك.

أضاف: موضوع فيروس كورونا جديد على الجميع لأنه لم يحدث من قبل، مشيرا إلى أن التصور المعد لعودة الدوري جاهز للتطبيق من الغد.